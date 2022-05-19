Тамбов, , 16:00 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 15 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

19 мая выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом — на три меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 116 тыс. 523 случая заражения.

После выздоровления выписаны 112 тыс. 627 пациентов, в том числе 132 — за последние сутки.

За весь период скончались 2407 человек. Подтвержден один новый летальный случай.