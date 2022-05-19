Джакарта, 19 мая, 2022, 15:58 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 318 случаях заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 27 провинциях. Наибольшее количество новых случаев выявили в Джакарте, а именно 90 случаев.

По состоянию на 19 мая 2022 года в Индонезии выявлено 6 051 850 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 384 человека. Всего коронавирусом в стране переболели 5 891 574 жителя Индонезии.

В период с 18 по 19 мая в Индонезии от COVID-19 умерли 12 человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 510 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 327 случаев заражения коронавирусом.