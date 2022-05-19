Москва, , 15:58 — REGNUM Четыре неразорвавшиеся ракеты реактивной системы залпового огня «Ураган» уничтожены в Харьковской области Украины. Опасную находку уничтожили военнослужащие Росгвардии. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе Федеральной службе войск национальной гвардии.

РСЗО «Ураган» Mil.ru

Неразорвавшиеся ракеты были обнаружены специалистами в ходе проведения инженерной разведки.

«Опасная находка уничтожена накладным зарядом с использованием более 3 кг тротила», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, местные жители сообщили росгвардейцам о неразорвавшемся снаряде РСЗО «Град», который лежал прямо на одной из улиц. Инженеры уничтожили его с соблюдением всех мер безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая спецназовцы Росгвардии в одном из населённых пунктов Харьковской области точным выстрелом из РПГ-30 уничтожили боевую технику ВСУ. Перемещение бронегруппы украинских вооружённых формирований было обнаружено поисковой группой центра спецназа Росгвардии в ходе разведывательно-засадных действий. По итогам боестолкновения уничтожено около десяти украинских боевиков и два БМП.

Читайте также: Сапёры Росгвардии уничтожили под Харьковом более 1,5 тыс. мин и боеприпасов

Добавим, что с начала мая 2022 года в Харьковской области сапёрами из числа военнослужащих Росгвардии было уничтожено свыше 1,5 тысячи взрывоопасных предметов.

Ранее по теме: Росгвардейцы в бою в Харьковской области уничтожили технику ВСУ