Вологда, , 15:56 — REGNUM В поселке Дубровское Вологодской области обнаружен схрон с боеприпасами, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Противотанковая мина

После обследования схрона взрывотехники выяснили, что все находящиеся там 22 противотанковые мины оказались учебными и не представляющими опасность для окружающих.

«Предположительно схрон был сделан «черными» копателями для последующей сдачи учебных мин на пункты приема металлолома», — допустили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии обнаружен тайник уничтоженного боевика.