Москва, 19 мая, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Сегодня, 19 мая, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 2,36%, до 61,95 рубля. Евро теряет 3,79%, откатываясь до 64,17 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Шукран Артемов.

rotkevichkonstantin Рубли

«Несмотря на угрозы новых санкций, в частности, обсуждение в США возможности блокировать на особых счетах платежи за российскую нефть, рубль сегодня вновь ускорил укрепление.

Уже более 50 иностранных компаний согласились на оплату российского газа в рублях, поэтому периодически заходы Газпромбанка на рынок крупными суммами вызывают сильные подвижки.

Кроме того, вскоре налоговый период, так что и другие экспортеры продают валюту для расчетов с бюджетом. Дополнительно поддержала рубль информация о замедлении инфляции и снижении прогнозов по итоговым темпам до конца года.

На этом фоне вероятно новое снижение ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании, но до него пока далеко — оно назначено на 10 июня.

Так что у рубля есть все шансы дойти до отметки 60 рублей за доллар», — считает эксперт.

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