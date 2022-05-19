Москва, , 15:56 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения советского памятника в Риге. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба СК.

Эмблема СК РФ

По информации следствия, на обелиск, посвящённый форсированию Красной армией озера Кишэзерс в 1944 году и увековечивающий память погибших советских солдат, нанесена краска жёлтого и синего цветов.

Возбуждено уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням»).

Следствие принимает меры по установлению причастных к совершению преступления лиц.