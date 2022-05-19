Златоуст, Челябинская область, , 15:55 — REGNUM В Челябинской области осуждены лидер и 32 участника группировки, похищавшей дизельное топливо. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Топливо

Приговор вынес Златоустовский городской суд. Было установлено, что эти лица под руководством жителя посёлка Хребет в феврале–сентябре 2018 похищали топливо из тепловозов. Общий размер ущерба превысил 7 млн рублей.

Суд назначил подсудимым от 9 месяцев до 3 лет 6 месяцев. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.