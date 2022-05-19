Ульяновск, 19 мая, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В Ульяновской области в рамках тематической недели «Образование» губернаторАлексей Русских встретился с выпускниками Майнского района. Об этомИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Https://ulgov.ru/ Губернатор Ульяновской области Алексей Русских встретился с выпускниками Майнского района

Губернатор во время рабочей поездки в муниципалитет посетил Тагайскую среднюю школу имени Ю. Ф. Горячева, где обсудил возможности поступления в вузы региона по целевому набору.

«Мы должны решить вопрос оттока молодёжи из региона. Наша важнейшая задача сделать всё, чтобы они остались в Ульяновской области. Необходимо создать для этого все условия — от обучения до обеспечения их работой», — подчеркнул Алексей Русских.

По данным регионального министерства просвещения и воспитания, в вузы Ульяновска планируют поступать 40 выпускников школ Майнского района, в том числе пятеро — по целевому набору.

Региональные власти обращают внимание на то, что в ульяновских университетах увеличили количество бюджетных мест. Например, в 22/23 учебном году в Ульяновском государственном университете и Ульяновском государственном аграрном университете выделено соответственно 1446 и 587 бюджетных мест.

Также развивается средняя школа. В частности, в Ульяновской области в рамках федерального проекта «Современная школа» (входит в национальный проект «Образование») создаются образовательные площадки «Точка роста». Ранее власти заявляли, что в школы поставлены цифровые лаборатории по химии, физике и биологии, образовательные наборы для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов.

К новому учебному году в Ульяновской области появится ещё 61 центр «Точка роста». Дети здесь обучаются с использованием передовых технологий, реализуют научные и творческие проекты, также проводятся урочные и внеклассные мероприятия.

Отметим, в регионе проходит тематическая неделя нацпроекта «Образование», реализация которого стоит на контроле президента РФВладимира Путина. Она призвана привлечь внимание к работе направленной на выявление и развитие у детей интеллектуальных и творческих способностей, а также интереса к научно-исследовательской и проектной деятельности. Завершится неделя 22 мая.