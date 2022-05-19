Брянск, , 15:55 — REGNUM Официальные пляжи для купального сезона 2022 года утверждены в Брянске. Один из них обустроят на новом месте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 мая в пресс-службе городской администрации.

Пляж Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Для отдыха горожан по-прежнему откроют семь пляжей. Однако, по просьбам жителей в Володарском районе вместо пляжа на заливе у нефтебазы официальный пляж теперь будет действовать на озере ДСК. В преддверии открытия сезона водолазы обследуют дно водоёмов, муниципальные службы подготовят подъездные пути и пляжное оборудование.

Сроки купального сезона установлены с 1 июня по 31 августа, но они могут быть скорректированы с учётом погодных условий и температуры воздуха. На всех официальных пляжах ежедневно будут работать спасательные посты.