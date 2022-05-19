Вашингтон, , 15:53 — REGNUM Сервис Netflix выпустит документальный сериал о принце Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщило издание Page Six.

Принц Гарри и Меган Маркл Office of the Governor-Genera

По данным СМИ, представители сервиса Netflix хотят, чтобы шоу вышло уже в конце этого года. Однако герцог и герцогиня Сассекские планируют релиз сериала уже в следующем году, после выхода мемуаров принца Гарри.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл встретились с королевой Великобритании Елизаветой II. В последний раз пара совместно посещала Лондон в марте 2020 года, когда герцог и герцогиня Сассекские официально объявили об отказе от статуса членов британской королевской семьи.

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