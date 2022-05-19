Москва, , 15:53 — REGNUM Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов с большой долей вероятности останется на своём посту. Об этом 19 мая заявил журналистам председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг.

Сборная России по хоккею Alexey Chernyadyev

«Жамнов, скорее всего, останется главным тренером. Он пришёл не на один год», — сказал Ротенберг.

Он добавил, что серебряная медаль, завоёванная сборной России на Олимпийских играх в Пекине, является заслуженной.

Напомним, Жамнов является главный тренер сборной России по хоккею с сентября 2021 года. Под его руководством российские хоккеисты стали серебряными призёрами Олимпиады, проиграв в финале сборной Финляндии со счётом 1:2

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