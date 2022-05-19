19 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 16:14 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили слухи о встрече главы США Джо Байдена с экс-президентом страны Мун Чжэ Ином.

Василий Перов. Охотники на привале. 1871 (фрагмент)

По данным официальных лиц в Сеуле и Вашингтоне, ожидаемая встреча бывшего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и президента США Джо Байдена в эти выходные вряд ли состоится.

Напомним, что американский лидер должен прибыть в Южную Корею 20 мая с трехдневным визитом и провести личную встречу с действующим президентом страны Юн Сок Ёлем на следующий день. Ранее сообщалось, что Мун Чжэ Ин может встретиться с Байденом во время его визита в Сеул.

«В настоящее время у нас нет запланированной встречи с (бывшим) президентом Муном», — сообщил 18 мая советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в ходе брифинга.

Между тем близкие к экс-президенту люди сообщили, что им «нечего сказать о решении США».

«Встреча изначально была представлена по предложению Белого дома. Если Белый дом окончательно решил не включать встречу в график, нам нечего сказать помимо того, что было сказано», — сказал чиновник.

Мун Чжэ Ин покинул пост президента Южной Кореи 9 мая. В настоящее время он живет в своём доме на юго-востоке страны, в городе Янсан.

«А чем Мун Чжэ Ин может помочь Штатам?» — недоумевает gksw***.

«Вы продолжаете крутить шашни даже после выхода на пенсию?» — интересуется blac***.

«Зачем Байдену встречаться с Муном?» — вопрошает dc73***.

Мун Джэ Ин Mimacds

«У кого-то явно обострилась деменция», — пишет pdhl***.

«Уверен, это проделки демократов перед выборами», — уверяет gold***.

«Это явно какое-то недоразумение», — считает dskh***.

«Мун сам говорил, что после пенсии хочет жить обычной жизнью. Не трогайте его!» — требует llji***.

«Мун — лжец», — утверждает mys7***.

«Лучше бы держали рты на замке», — предлагает hk61***.

«Эти заявления похожи на то, как пожилые люди с деменцией не прошли собеседование в дом престарелых», — смеется acol***.

«Интересно, Байден действительно хотел с ним встретиться или всё это было ложью?» — интересуется tmdt***.

«Мне так стыдно за экс-президента», — пишет wkda***.

«Зачем с ним встречаться, если у его нет никакого влияния? Пусть дальше играет в деревне с собаками…» — пишет sdbe***.

«Мне кажется, что переводчик что-то напутал», — предполагает cyjl***.

«И что Байден скажет Муну при встрече?» — интересуется mons***.

«Всему своё время…» — считает ivsk***.