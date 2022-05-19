Москва, , 15:52 — REGNUM Фактически, ничего нового по поводу легализации криптовалют в России глава Минпромторга Денис Мантуров не сказал — идут консультации и обсуждения, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Криптовалюта Bitcoin.com

«И учитывая непримиримые позиции сторон, а также специфику момента, вряд ли они скоро завершатся консенсусом. Битва за криптовалюты между регулятором и экономическим блоком идет давно, и пока Центробанк уверенно отражает все атаки.

Аргументы против легализации этих псевдо-денег многочисленны и изложены довольно подробно. Но последние события только укрепляют позиции Банка России.

Во-первых, с началом российской спецоперации на Украине рынок криптовалют испытал обвал, и те страны, которые у себя наиболее активно легализовали их использование для инвестиций и в качестве средства платежа, понесли наибольшие потери.

Во-вторых, в ситуации, когда против России и нашей экономики ведется финансовая война, риски нелегального вывода капитала, отмывания денег, уклонения от налогов, связанные с криптовалютами, особенно обостряются.

Хотя можно допустить, что параллельно усиливается и давление на чиновников со стороны крупного бизнеса, особенно попавшего под санкции на Западе. Тем более, что некоторые из них на базе российских энергетических мощностей выстроили целую индустрию», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что криптовалюты со временем неизбежно будут легализованы в России.

Читайте также: Мантуров анонсировал легализацию криптовалюты в России