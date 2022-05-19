Херсон, 19 мая, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В рублях утвержден новый бюджет Херсонской области, которая ранее была освобождена от киевских боевиков. Об этом 19 мая рассказал глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо на встрече с представителями муниципалитетов области, видеозапись встречи обнародована в телеграм-канале администрации.

Иван Шилов, ИА REGNUM Херсон

«Уже утвержден бюджет. Бюджет только расходный. Доходной части мы пока не даем. Но тем не менее бюджет уже утвержден в рублях», — сказал он.

Кроме того, Сальдо уточнил, что в этом бюджете региона заложены расходы на оплату труда работников исполнительных органов власти, а также затраты на оплату социальных направлений и выплату пенсий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что временная отмена пошлин на импортируемые с Украины товары утверждена Европейским парламентом.