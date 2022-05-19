Вильнюс, , 15:51 — REGNUM Россия способна ответить на снос обелиска в память о погибших советских воинах в литовской Паланге, ведь на её территории тоже есть мемориалы, имеющие отношение к Литве. Это следует из сообщения, опубликованного 19 мая в телеграм-канале российского посольства.

Посольство России в Литве Alma Pater

Ранее мэр города Паланга Шарунас Вайткус объявил о демонтаже обелиска, посвящённого погибшим советским воинам. В посольстве России отметили, что памятник на месте захоронения 106 красноармейцев снесли «трусливо, под покровом ночи».

Дипломаты предложили представителям литовский властей посмотреть на карту с местами захоронений репрессированных литовцев на российской территории и разместили снимок одного такого памятника в Кудымкарском районе Пермского края.

«Не подскажете, как нам следует поступить с расположенными на них памятниками… в качестве ответных мер?» — говорится в сообщении.

Читайте также: «Международное оборзение» — Лавров о поведении Латвии и Запада в целом