Москва, 19 мая, 2022, 16:59 — ИА Регнум. У студентов есть уникальная возможность начать научную деятельность в ведущих вузах страны, поддерживаемых национальным проектом «Наука и университеты». Такие университеты участвуют в программе «Приоритет 2030», входят в состав научных и научно-образовательных центров мирового уровня, Центров компетенций НТИ. В таких вузах ведутся прорывные исследования, направленные на решение актуальных вопросов, стоящих перед обществом и страной. Многие студенты начинают научную карьеру именно с таких исследований и разработок под руководством ведущих ученых и преподавателей.

Цитата страницы на портале Госуслуг Страница суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»

Совсем скоро стартует приемная кампания в высшие учебные заведения. Первые абитуриенты смогут подать заявки на поступление на бакалавриат или специалитет 20 июня, прием документов продлится до 25 июля, а к 9 августа появятся приказы о зачислении. Для магистров и аспирантов вузы устанавливают эти сроки самостоятельно. Подать документы можно лично в вузе, по почте, а также с помощью электронного суперсервиса портала госуслуг «Поступление в вуз онлайн», который развивается благодаря национальному проекту «Цифровая экономика». В Минобрнауки России уверены, что в этом году сервис станет еще популярней, чем годом ранее.

Такого же мнения придерживается и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова. Корреспонденту ИА REGNUM она пояснила:

«Внутри программы «Приоритет 2030» заложен целый спектр системных инициатив, повышения результативности научных исследований для национальной экономики, формирование сообществ в вузах. Внедрение новейших технических решений становится маркером цифровизации экономики, повышения удобства бытовых процессов для граждан страны.

На личном примере очень ясно понимаешь преимущества платформы «Поступление онлайн»: когда я поступала в вуз, такой возможности не было, пришлось несколько раз приезжать в Москву из другого города. Подача документов, вступительные испытания, приезды для передачи оригинала документов — логистика не простая. Стоимость билетов даже для однократного приезда не всегда доступна, если талантливый ребенок живет далеко от «вуза мечты». Зачастую абитуриенты до конца периода приема не уверены, удалось ли поступить, некоторым требуется приезжать вновь и передавать оригиналы документов в другой вуз.

Такой сервис на Госуслугах — это социальное решение, которое снижает финансовые издержки для каждой семьи, гарантирует сохранность персональных данных, «сшивает» географическое пространство широкой и обильной России с помощью цифровых инструментов и просто снижает стресс как для абитуриентов, так и для их родителей. Удаление даже таких, казалось бы, обыденных бюрократических и логистических препон — это дополнительный интерес школьников, понимание открытых перед ними возможностей, создание реальной «безбарьерной среды» для реализации себя в науке».

МГТУ им. Баумана

Ученые Центра компетенций НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана создали уникальную технологию для очистки воды и воздуха от органических загрязнений, к которым относятся различные красители, растворители и другие химические отходы. Предполагается, что данная разработка в том числе поможет восполнить возрастающий недостаток пресной воды. В качестве основы технологии по очистке ученые используют оксид графена.

Такие разработки — неотъемлемая часть научной жизни Центра и его базового университета МГТУ им. Баумана, в которой сочетаются глубокие теоретические знания и обширные практические навыки. Университет готовит специалистов, способных вести разработки в сфере высоких технологий, наукоемких производств, владеющих знаниями в области экономики, менеджмента, цифровых решений, предпринимательства.

Такая система обучения определила выбор Родивилова Артёма — абитуриента 2021 года, а в данный момент — студента МГТУ им. Н. Э. Баумана. При подаче документов Артём воспользовался возможностями суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»:

«В 2021 году я окончил школу и решил, что мое дальнейшее обучение должно быть в МГТУ им. Н. Э. Баумана, поскольку технику я всегда любил, точные науки были в приоритете, а в качестве образования в данном Университете не сомневался ни я, ни родители. В качестве способа подачи документов я выбрал «Поступление в вуз онлайн» в Госуслугах, поскольку это государственный портал, можно не переживать за безопасность персональных данных и быть спокойным, что они не потеряются. Также понравилось, что не пришлось стоять в очередях в университете, да и вообще, можно поступить из любой точки планеты».

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Благодаря национальному проекту «Наука и университеты» был открыт Научный центр мирового уровня (НЦМУ) «Передовые цифровые технологии» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Недавно коллектив ученых Центра под руководством д. т. н. Владимира Баденко и д. т. н. Натальи Политаевой нашли решение усовершенствования наиболее экологичного и дешевого способа очистки сточных вод — метода фиторемедиации. Более того, технология уже успешно применяется на очистных сооружениях в городе Энгельс Саратовской области.

Такой метод использует способность водных растений поглощать и метаболизировать элементы и соединения, загрязняющие окружающую среду. Главный недостаток — процесс занимает много времени, поэтому ученые предложили способ его ускорения с помощью воздействия магнитного и слабого электрического полей.

В исследовании использовалось растение ряска малая, которое способно извлекать ионы меди из сточных вод.

Также в своем исследовании ученые изучили возможность извлечения меди из отработанной фитомассы при помощи электрохимического метода. Масса извлеченной меди практически совпала с массой меди, поглощенной растением. Восстановленный металл может быть использован повторно.

Принять участие в подобных исследованиях могут все студенты СПбПУ им. Петра Великого, заинтересованные в науке. Это один из крупнейших технических вузов страны с сильнейшими научными школами, имеющий неоспоримые результаты и достижения в научной, образовательной и инновационной деятельности.

Подать документы в университет можно также инновационно — при помощи суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Так поступила Карина Ивличева, абитуриентка 2021 года, студентка первого курса Института компьютерных наук и технологий Санкт-Петербургского политехнического университета. Девушка заканчивала школу не в Петербурге, приехать в вуз для очной подачи документов не было возможности:

«Суперсервис экономит не только время, но и деньги, так как не нужно ехать в другой город. Информацию о поступлении получила также онлайн. Рада, что стала студенткой одного из лучших технических вузов страны — Санкт-Петербургского политехнического университета».

Кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культурологии Алтайского государственного педагогического университета Владислав Вакаев в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM напомнил, что у абитуриентов появилась возможность, не выходя из дома, одновременно подать заявления в пять вузов и в каждом из них выбрать до 10 специальностей.

«Это значительно упрощает процедуру поступления. Опять же, у нас много критиков и недовольных ЕГЭ, но его важное преимущество в том, что оно открывает возможности для поступления в вуз для детей из небогатых семей. И, соответственно, если сейчас оказывается, что у выпускника будет достаточно баллов для поступления вуз, то ему не нужно тратить средства, чтобы туда доехать.

Поступление онлайн открывает доступность образования. А это значит, что все больше людей, которые, скажем так: умные, талантливые, но финансово не всегда, к сожалению, обеспеченные, эти люди получат дополнительную возможность для образования. А есть прямая связь: чем более открыта социальная система образования, тем более успешно развивается страна. Также проекты надо приветствовать», — считает учёный.

Напомним, с 2022 года подать документы с помощью суперсервиса можно будет на любую форму обучения: очную, очно-заочную, заочную, бюджетную, платную, целевую. Сервис позволит учитывать все особые права и преимущества абитуриентов. Кроме того, через электронную платформу можно будет записаться на вступительные испытания в вуз, узнать их результаты и дать согласие на зачисление. Время обновления конкурсных списков значительно сократилось: теперь это занимает всего несколько минут.

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