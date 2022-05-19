Москва, , 15:48 — REGNUM 43-ий президент США Джордж Буш-младший, будучи уверенным, что разговаривает с президентом Украины, рассказал о том, как США цинично нарушили обещание не расширять НАТО. Об этом стало известно из пранка Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров), который они 19 мая представили на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

Джордж Буш

«Я хотел, чтобы она (Россия) была на краю НАТО. Я хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Какое-то время я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился. Всё, что он хотел — это оставаться на краю НАТО, чтобы контролировать, что НАТО не наступательный альянс, а оборонительный», — заявил Буш в ответ на вопрос о том, не хотел ли он брать Россию в НАТО.

Он также признался, что всегда хотел взять Украину в НАТО: »Это правда. Я чувствовал, что Украина должна быть в ЕС и в НАТО».

В беседе Бушу-младшему напомнили, что госсекретарь Бейкер обещал Горбачеву не расширять НАТО. На это он ответил: »Слушайте, времена меняются. Бейкер был госсекретарем при моём отце, это было много лет назад. А значит и Соединенным Штатам надо гибко подстраиваться под время. И именно поэтому сейчас вы находите такую мощную поддержку нашей страны».

Утвердительно он ответил и на заявление, что «фактически сейчас идет война не только Украины, это война западного мира против русских».

«Да», — подтвердил Буш.