Астрахань, 19 мая, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 15 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

19 мая выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 116 тыс. 716 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 113 тыс. 137 человек выписаны после курса лечения, в том числе 20 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 4 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.