Москва, , 15:46 — REGNUM Значительная часть пищевой промышленности Белоруссии в последние восемь лет специализировались на том, чтобы обходить введенные российской стороной контрсанкции на поставки продовольствия, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Красная рыба. Лосось

«В поговорку вошли знаменитые «белорусские креветки», сыры, грибы и т.д. Но теперь уже и для самой Белоруссии сильно затруднены поставки из этих стран. Эта мера бьет по обеим сторонам, но для Белоруссии всё-таки менее критична.

Всё-таки основной деятельностью возникших на этом фоне предприятий занимались в основном упаковкой продукции и минимальной переработкой, так что количество рабочих мест занятых на данных предприятиях и создаваемая прибавочная стоимость были невелики. А вот для их европейских поставщиков закрывается даже то окно на российский рынок, которое ещё сохранялось.

С точки зрения интеграции экономической и политической России и Белоруссии Запад сделал Владимиру Путину очередной «подарок». Фактически, Москва становится для Минска не просто главным, но и почти единственным партнером», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки в Россию семги под брендом «Русское море» приостановил производитель из Белоруссии «Санта Бремор», лишившийся поставок норвежской семги.

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