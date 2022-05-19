Кострома, , 16:48 — REGNUM Открытие Центра амбулаторной онкологической помощи в Костроме намечено на июль 2022 года. Об этом сообщает официальный телеграм-канал администрации региона.

ЦАОП в Костроме ОРТК «Русь»

В медучреждение для обследования по направлениям участковых терапевтов или узких специалистов будут попадать люди, у которых заподозрили онкозаболевания. Оно будет работать таким образом, чтобы в течение 24 часов опровергнуть или подтвердить патологию.

Строительство Центра на улице Профсоюзной в Костроме началось в 2020 году. Средства на реализацию проекта в размере 60 млн рублей выделил областной бюджет. За проект взялась московская фирма «Высота», по условиям контракта здание должно было быть сдано в январе 2021 года. Однако из-за пандемии сроки сдвинулись на год.

Площадь здания составит более 1000 квадратных метров, в нём оборудуют 8 кабинетов онкологов, кабинеты ультразвуковой и эндоскопической диагностики с современным оборудованием, в том числе высокоэффективным маммографом.

Первое специализированное учреждение подобного типа в Костромской области открылось на базе окружной больницы Шарьи. С 25 апреля 2022 года в нём начали принимать пациентов. В Центре имеется диагностическое и лечебное отделение на 20 мест. До конца 2022 года ЦАОП должен появиться в Галиче.

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