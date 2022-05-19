Москва, , 15:45 — REGNUM Российский видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) в шуточной форме раскрыл причину, по которой кинотеатры в России всё ещё ведут работу. Об этом пишет издание «Газета.ru» 19 мая.

Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) Okras

«Единственная причина, по которой кинотеатры не закрылись, — «Нападение на Рио Браво», или «Red Dead Nevsky», — заявил блогер. Таким образом BadComedian прокомментировал выход трейлера американской картины «Нападение на Рио Браво», роль в которой сыграл российский актёр Александр Невский.

Напомним, что фильм «Нападение на Рио Браво» рассказывает о ковбоях, которые защищают родной город от нападений врагов. Режиссёром ленты выступил Джо Корнет («Молитва за проклятых»), а её релиз должен состояться в течение 2022 года.

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