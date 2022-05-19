Архангельск, 19 мая 2022, 15:44 — REGNUM Дефицит упаковки, образовавшийся на фоне западных санкций, пока не отразился на работе пищевой промышленности Архангельской области, сообщает региональное правительство.
По данным ведомства, запас упаковки, который был сформирован на предприятиях, позволил бесперебойно поставлять на рынок выпускаемую продукцию и за это время найти новых поставщиков и перестроить производственный процесс. В частности, молокоперерабатывающие предприятия перешли с упаковок Tetra Pak на бутылки.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года компания «Tetra Pak» уведомила клиентов в РФ о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за нехватки ряда комплектующих.