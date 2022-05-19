Архангельск, , 15:44 — REGNUM Дефицит упаковки, образовавшийся на фоне западных санкций, пока не отразился на работе пищевой промышленности Архангельской области, сообщает региональное правительство.

Молоко Pixabay.com

По данным ведомства, запас упаковки, который был сформирован на предприятиях, позволил бесперебойно поставлять на рынок выпускаемую продукцию и за это время найти новых поставщиков и перестроить производственный процесс. В частности, молокоперерабатывающие предприятия перешли с упаковок Tetra Pak на бутылки.

«Ситуация хоть и непростая в связи с действием западных санкций, но все предприятия работают в штатном режиме. Сегодня главное, чтобы аграриев не подвела погода. На внутреннем рынке проблем нет, логистические задачи решаются по мере их возникновения», — отметила глава регионального министерства АПК Ирина Бажанова.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года компания «Tetra Pak» уведомила клиентов в РФ о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за нехватки ряда комплектующих.