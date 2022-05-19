Рим, , 15:43 — REGNUM Первого заразившегося оспой обезьян человека выявили в Италии. Об этом 19 мая сообщает агентство ANSA.

Обезьяны Цитата из м/ф «Маугли». реж Роман Давыдов. 1973. СССР

Уточняется, что этим человеком является пациент, недавно вернувшийся с Канарских островов, которого обследуют в национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.

Также указывается, что в данный момент у заразившегося удовлетворительное состояние и он изолирован от других людей, а также проверяются его возможные контакты.

При этом отмечается, что идет проверка еще двух случаев подозрения на оспу обезьян и подчеркивается, что на сегодняшний день ни один из случаев не представляет «тяжелую клиническую картину».

Кроме того, поясняется, что человек может заразиться этим заболеванием при тесном контакте через слюну и другие биологические и слизистые выделения.

Отметим, весной в Европе было выявлено необычно большое количество случаев заражения людей оспой обезьян, также такие случаи были выявлены в Великобритании и США. Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением кожной сыпи.