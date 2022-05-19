Ростов-на-Дону, , 15:40 — REGNUM В Ростовской области до конца 2022 года наладят производство полиэфирного штапельного волокна. Завод появится в Шахтах, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 19 мая.

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Производить продукцию будут на территории предприятия «Авангард» — крупнейшего в России производителя нетканых текстильных материалов и изделий из них. На заводе есть пять линий по производству влажных салфеток и три пласт-автомата. Строительство нового завода позволит использовать сырьё собственного производства.

Новый завод позволить трудоустроить 250 человек. Планируемая мощность предприятия составит 200 тонн в сутки. В реализацию проекта будет вложенной в общей сложности 3,5 млрд рублей.