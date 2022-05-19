Москва, 19 мая 2022, 15:39 — REGNUM Участник группы «Братья Грим» Константин Бурдаев рассказал о причинах распада коллектива. Об этом 19 мая пишет «Газета.ru».

Участники группы «Братья Грим»
Участники группы «Братья Грим»
Скриншот видеоролика на акустическую версию песни «Ресницы»

По словам Константина Бурдаева, разлад произошёл из-за разногласий участников относительно репертуара группы. «Ему (Борису БурдаевуИА REGNUM) больше понравился андеграунд. А он человек такой упертый в своих намерениях. Он подумал, что надо себя полностью посвятить чему-то другому, иначе ничего не получится», — объяснил музыкант.

Напомним, что группа «Братья Грим» распалась в 2009 году. Константин Бурдаев стал использовать оригинальное название коллектива, выступая сольно, в то время как его брат Борис Бурдаев создал проект «Борис Грим и Братья Грим».

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