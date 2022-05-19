Москва, , 15:39 — REGNUM Участник группы «Братья Грим» Константин Бурдаев рассказал о причинах распада коллектива. Об этом 19 мая пишет «Газета.ru».

Участники группы «Братья Грим» Скриншот видеоролика на акустическую версию песни «Ресницы»

По словам Константина Бурдаева, разлад произошёл из-за разногласий участников относительно репертуара группы. «Ему (Борису Бурдаеву — ИА REGNUM) больше понравился андеграунд. А он человек такой упертый в своих намерениях. Он подумал, что надо себя полностью посвятить чему-то другому, иначе ничего не получится», — объяснил музыкант.

Напомним, что группа «Братья Грим» распалась в 2009 году. Константин Бурдаев стал использовать оригинальное название коллектива, выступая сольно, в то время как его брат Борис Бурдаев создал проект «Борис Грим и Братья Грим».

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