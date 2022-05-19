Москва, 19 мая, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Вопрос не в том, насколько важны для Турции экономические связи с Россией и совместные проекты. Сотрудничество с Европой и США для него не менее важно. Но у Запада нет для Турции никаких позитивных предложений, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отель в Турции

«Если бы они могли предложить взамен на отказ от сотрудничества с Россией что-то равноценное, а то и более привлекательное, как в свое время смогли предложить США Китаю в обмен на конфронтацию с СССР, может быть, и было бы, о чем договариваться.

Но они могут только угрожать разрывом экономических и политических договоренностей со своей стороны, которые исходно для них не менее выгодны, чем для Турции.

Запад не может предложить Эрдогану ни энергоносителей, ни увеличения потока туристов, ни зерна, ни большего доступа для турецких товаров на свои рынки. Могут лишь отказаться комплектовать свои автомобили турецкими запчастями, остановив свои заводы, покупать дешевый и качественный турецкий ширпотреб и бытовую технику, выгнать Турцию из НАТО и лишиться баз в регионе и рынка сбыта своих вооружений, отказаться от газа, который идет транзитом через Турцию. Еще вопрос, кому от этого станет хуже.

Нет у них методов против Турции. Так что Эрдогану сам Аллах велел занимать нейтральную позицию и извлекать выгоду, торгуясь с обеими сторонами за лучшие условия для себя», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, от отношений с Россией и поставок российского природного газа не может отказаться Турция, для которой это является стратегическим вопросом, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

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