Джакарта, , 15:38 — REGNUM Индонезия надеется, что напряженность после плана Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО не обострится, сообщает CNN Indonesia.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

МИД Индонезии выразил надежду, что план по добавлению в НАТО новых членов еще больше поможет укрепить мир во всем мире.

«Мы, конечно, надеемся, что это приведет к стабильности и миру», — заявил официальный представитель МИД Индонезии Теуку Фаизашах.

Финляндия и Швеция официально представили документы о членстве в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо объявил о возобновлении с 23 мая 2022 года экспорта растительного и пальмового масла.

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