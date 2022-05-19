Иваново, 19 мая, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Заморозки прогнозируются на территории Ивановской области в период с 20 по 23 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области.

jill111 Заморозки

«В ночные и утренние часы 20–23 мая 2022 года по г. Иваново и местами по Ивановской области ожидаются заморозки 0…-2 градуса», — говорится в сообщении МЧС.

По данным Ивановского гидрометеоцентра, днём 20 мая прогнозируется не выше +12 градусов. По данным на 15:00 19 мая температура воздуха в Иванове составляла +11 градусов.