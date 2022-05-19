Казань, , 15:37 — REGNUM В Татарии 62-летняя женщина и 45-летний мужчина длительное время, не имея соответствующих лицензий, торговали алкогольной и табачной продукцией. Возбуждено уголовное дело, сообщает МВД по РТ.

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Установлено, что мужчина и женщина закупали в других регионах алкогольную и табачную продукцию, а затем доставляли товар в Татарию.

У местной жительницы при задержании изъяли около 6650 литров спиртного стоимостью свыше 4 млн рублей.

Мужчину задержали во время разгрузки очередной партии табачных изделий. При осмотре транспортного средства и склада были изъяты 56 коробок с пачками сигарет разных марок и более 2132 литров алкоголя. Мужчина, пытаясь избежать уголовной ответственности, предложил правоохранителям денежное вознаграждение в размере 200 тыс. рублей, а также ежемесячную выплату 50 тыс. рублей за покровительство. По факту дачи взятки возбудили уголовное дело.

Подозреваемые до решения суда находятся под подпиской о невыезде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, шестерых жителей Казани подозревают в организации канала оптовых поставок этилового спирта в соседний регион.

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