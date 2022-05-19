Москва, , 15:37 — REGNUM Американская компания McDonald’s продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору. Об этом 19 мая сообщили в корпорации.

Макдональдс Azurinemoon.tistory.com

«После объявления об уходе с российского рынка и начале процесса продажи своего российского бизнеса корпорация McDonald’s объявила о заключении договора купли-продажи со своим нынешним лицензиатом Александром Говором», — указано в сообщении.

Отмечается, что Говор будет управлять ресторанами под новым брендом.

Закрытие сделки с крупным франчайзи сети ожидается «в ближайшие недели» после получения одобрения регуляторов, её сумма не разглашается.

Напомним, в настоящее время предприниматель из Новокузнецка, владелец компании «ГиД» Александр Говор управляет 25 ресторанами McDonald’s в Сибири.

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Как сообщало ИА REGNUM, компания «Макдональдс», которая проработала в России более 30 лет, объявила о закрытии сети своих ресторанов в марте. Два месяца спустя компания объявила об окончательном уходе с российского рынка и продаже всех торговых точек.

Ранее издание The Bell также назвало в числе потенциальных покупателей российский бизнес компании McDonald’s владельца компании «Региональная сеть предприятий питания» («СПП»), родственника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Боранбаева.

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