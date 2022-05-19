Рим, , 15:36 — REGNUM В Италии зафиксирован первый зараженный оспой обезьян, сообщает 19 мая Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani.

Компоненты современного набора для вакцинации против оспы, включают шприц, вакцину и сдвоенную иглу

Отмечается, что диагноз был выявлен у молодого человека, вернувшегося с Канарских островов.

«Пациент находится в изоляции в удовлетворительном общем состоянии, проводится эпидемиологическое исследование и установление контактов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России усилены меры санитарного контроля на границах для недопущения ввоза обезьяньей оспы в страну.

Читайте также: В Роспотребнадзоре заявили о низкой вероятности завоза обезьяньей оспы в РФ