Рим, 19 мая 2022, 15:36 — REGNUM В Италии зафиксирован первый зараженный оспой обезьян, сообщает 19 мая Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani.
Отмечается, что диагноз был выявлен у молодого человека, вернувшегося с Канарских островов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России усилены меры санитарного контроля на границах для недопущения ввоза обезьяньей оспы в страну.
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