Москва, , 15:34 — REGNUM Американская компания McDonald’s продаст свой бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, и он будет управлять этими ресторанами под новым брендом. Об этом 19 мая сообщается в релизе компании.

McDonald's Иван Шилов © ИА REGNUM

«После объявления об уходе с российского рынка и начале процесса продажи своего российского бизнеса корпорация McDonald’s объявила о заключении договора купли-продажи со своим нынешним лицензиатом Александром Говором», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по условиям соглашения управление бывшими ресторанами McDonald’s в России будет вестись под новым брендом.

Отметим, Александр Говор является владельцем компании «ГиД» и управляет 25 ресторанами американской компании в Сибири.