Ярославль, 19 мая, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Властям Ярославской области необходимо решать проблемы с обеспеченностью жителей детскими поликлиниками. Об этом 18 мая на заседании Экспертного общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в Ярославской области сказал детский омбудсмен Михаил Крупин.

Заседание экспертного совета

Основными темами стали права родителей на выбор медицинской организации, а также летняя оздоровительная кампания.

Нагрузка на медицинские организации увеличилась в связи с ростом числа самих детей. По данным уполномоченного, только в одной из поликлиник Ярославля было отклонено 247 заявлений о закреплении детей.

«Реализация прав ребенка на здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни — это задача, поставленная президентом Российской Федерации, и нам предстоит её выполнить», — сказал Михаил Крупин.

По мнению уполномоченного, департаменту здравоохранения и фармации области необходимо разработать план мероприятий для реализации прав несовершеннолетних на оказание медицинской помощи.