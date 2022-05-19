Ярославский детский омбудсмен призвал решить проблемы с поликлиниками
Ярославль, 19 мая, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Властям Ярославской области необходимо решать проблемы с обеспеченностью жителей детскими поликлиниками. Об этом 18 мая на заседании Экспертного общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в Ярославской области сказал детский омбудсмен Михаил Крупин.
Основными темами стали права родителей на выбор медицинской организации, а также летняя оздоровительная кампания.
Нагрузка на медицинские организации увеличилась в связи с ростом числа самих детей. По данным уполномоченного, только в одной из поликлиник Ярославля было отклонено 247 заявлений о закреплении детей.
По мнению уполномоченного, департаменту здравоохранения и фармации области необходимо разработать план мероприятий для реализации прав несовершеннолетних на оказание медицинской помощи.