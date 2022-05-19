Хельсинки, 19 мая, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Как сообщает Reuters 19 мая, альянс НАТО не проявлял заинтересованности в размещении ядерного оружия или постоянных баз в Финляндии, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин итальянской газете Corriere della Sera в интервью, опубликованном 19 мая во время ее визита в Рим.

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Марин также сказала, что вопрос о размещении альянсом ядерного оружия или открытии баз в Финляндии не поднимался на переговорах о членстве Финляндии в НАТО.

Премьер-министр соседней Швеции Магдалена Андерссон заявила, что ее страна также не хочет иметь на своей территории постоянных баз НАТО или ядерного оружия.

Италия решительно поддерживает заявку Финляндии и Швеции на вхождение в НАТО, заявил премьер-министр Марио Драги в 18 мая после встречи с Марин.