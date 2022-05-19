Москва, , 15:30 — REGNUM Даже будучи самым оптимистично настроенным патриотом России, всерьез пока рассуждать о реальных последствиях западных санкций было бы преждевременно, заявил корреспонденту ИА REGNUM заявил корреспонденту эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Многие страны под санкциями жили многие годы, а то и десятки лет, как, например, Куба или КНДР. Ни в одном случае добиться полной изоляции, конечно, не удавалось, но, тем не менее, повторюсь, эти санкции действовали очень долго.

Странно было бы ожидать, если бы на значительно большей системе, которую представляет собой экономика России, санкции проявили себя всего за неполных три месяца. За такой период даже производственные запасы не смогли бы закончиться.

Санкции первоначально имели два горизонта действия — первый, ближний, который должен был вызвать панику в российских населении и элитах, вызвать беспорядки и смену власти в стране. Эффект оказался недостаточным,

Запад ошибся в оценках устойчивости нашего общества и госаппарата. В этом смысле и обратный эффект санкций на тех, кто их вводил, хоть и оказался значительным, но, естественно, не вызвал беспорядков в странах Запада и не повлиял на поведение политиков.

Второй горизонт — дальний. Он может затянуться на долгие годы. И цену придется снова платить обеим сторонам. Видимо, западные элиты рассчитывали, что до этого этапа не дойдет.

Что Россия отступит раньше и тогда дальнейший бизнес Запад будет вести на правах победителя. Но перспектива длительной борьбы на истощение все реальнее. И теперь в инфополе забрасываются объяснения того, почему переход на этот этап не имеет смысла.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкая газета Süddeutsche Zeitung писала, что антироссийские санкции Запада не смогли нанести ощутимого ущерба России из-за отказа Китая, Индии, Турции и Бразилии поддержать экономические ограничения.

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