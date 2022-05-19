Владимир, 19 мая, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 16 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

19 мая выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 151 тыс. 274 случая заражения.

После выздоровления выписаны 146 тыс. 609 пациентов, в том числе 49 — за последние сутки.

За весь период скончались 3458 человек. Подтвержден один новый летальный случай.