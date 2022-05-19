Пермский район, Пермский край, , 15:28 — REGNUM Жители муниципальных образований Пермского района жалуются на нестерпимый запах, исходящий от илонакомителя № 10 компании «Новогор». Объект принимает отходы с биологических очистных сооружений (БОС) рядом с деревней Федотово и израсходовал свой резерв мощности. Об этом сообщает портал properm.ru

Противогаз

Производительность илонакопителя составляет 1 650 000 кубометров, а время эксплуатации с 1982 года — 40 лет. По данным самой компании «Новогор», суточный объем образования отходов — 211 кубометров, но по данным другого источника этой же компании — 252 кубометра. Жители, страдающие о вони, подсчитали, что илонакопитель №10 исчерпал свой резерв. Согласно протоколу общественных обсуждений по строительству нового илонакопителя, последний раз лимиты на размещение осадка на данном объекте были выданы на период 2019–2021 годы, информирует СМИ.

Местные жители считают, что илонакопитель эксплуатируют незаконно, что чревато экологической катастрофой. Фотографии заполненного до краев объекта отправлены в блог губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

В свою очередь, в мэрии Перми заявили о законном использовании илонакопителя. Присутствие запаха в районе сооружений биологической очистки сточных вод чиновники объяснили спецификой деятельности на данных сооружениях. Ранее планировали строить новый илонакопитель. Однако проектная документация нуждается в корректировке. Срок строительства перенесён на 2025 год.