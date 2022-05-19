Париж, 19 мая, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Пресс-секретарь французского актёра Алена Делона выступил с опровержением слухов о кончине артиста. Об этом пишет портал «Вокруг ТВ» 19 мая.

Premier.gov.ru Ален Делон

По словам представителя актёра, в настоящее время он по-прежнему жив и прекрасно себя чувствует, а новость о его смерти является ложью. К слову, сам Делон пока что не выходил на связь с общественностью.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Ален Делон ушёл из жизни при помощи эвтаназии. О желании провести подобную процедуру сообщал сам актёр в марте 2022 года.