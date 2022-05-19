Таллин, 19 мая, 2022, 15:23 — ИА Регнум.

Евро

Обещанную властями Эстонии военным беженцам с Украины дотацию в размере 900 евро на внесение залога и первого взноса за арендуемую квартиру, пока никому не выплачивали. Об этом министр социальной защиты Эстонии Сигне Рийсало заявила в интеревью гостелевидению ETV+.

По ее словам, деньги на это предусмотрены в дополнительном государственном бюджете, который был одобрен парламентом страны лишь 18 мая нынешнего года. В допбюджете на эти цели предусматривается 17 млн евро.

«Нам надо было найти методы, как эту дотацию выдавать» — так объяснила министр более чем трехмесячную задержку с выплатами дотации. Она сообщила, что дотации не будут выдаваться всем желающим, а только в привязке к договорам с местными самоуправлениями.

По ее словам, в Эстонию прибыло почти 40 000 беженцев, поэтому министерство стало заключать договора с самоуправлениями: «Сейчас самоуправления подписывают соглашения, и благодаря дополнительному госбюджету мы сможем выплатить эту дотацию».

Министр добавила, что дотация предназначена только тем беженцам, которые нуждаются в съемном жилье.

«Самоуправления будут оценивать, кто нуждается в дотации, сами будут подыскивать квартиры, им будет проще решать эти вопросы на месте», — сказала министр социальной защиты.

Такую дотацию планируется выдавать максимум в течение четырех месяцев — в течение того срока, пока государство обязалось предоставлять жилье беженцам. «Будем помогать до тех пор, пока люди не найдут постоянное место жительства», — заверила Рийсало.