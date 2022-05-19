Москва, 19 мая, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на защиту прав социальных работников, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Изменения вносятся в статью 18 федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», согласно которым гражданину может быть временно отказано в предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания или форме социального обслуживания на дому в связи с наличием медицинских противопоказаний.

Перечень таких противопоказаний утверждается Минздравом.

Прописывается, что отказ в предоставлении социальных услуг возможен только при наличии соответствующего заключения уполномоченной медицинской организации.

Согласно законопроекту, предоставление социальных услуг будет возобновлено после получения соответствующего заключения уполномоченной медицинской организации.

Всю помощь гражданин сможет получить в учреждениях здравоохранения.

Отметим, что перечень медицинских противопоказаний утвержден приказом Минздрава и включает заболевания: туберкулез в открытой форме, острые инфекционные заболевания, заразные для окружающих, злокачественные заболевания, сопровождающиеся обильными выделениями, психические расстройства, в том числе с употреблением психоактивных веществ и так далее.