Москва, , 15:23 — REGNUM Вопрос относительно статуса криптовалют обсуждается во всем мире уже давно, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

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«Первоначально практически во всех странах отношение к ним было негативное и они были фактически под запретом.

Однако со временем, учитывая рост объема операций с ними во всем мире и капитализацию рынка криптовалют, отношение к ним стало меняться на более позитивное и во многих странах их стали легализовывать в том или ином виде.

Во многих наиболее развитых странах, в том числе и в России, пошли по пути создания государственного аналога криптовалют — цифровых валют центральных банков (в России это цифровой рубль, тестирование которого уже началось в феврале 2022 года).

Таким образом, мы видим, что постепенно отношение к цифровым активам и криптовалютам меняется.

Учитывая указанные тенденции, а также то, что все больше хозяйствующих субъектов начинают понимать, что такое криптовалюты и какие возможности они дают, интерес к ним растет.

Поэтому в России, где сейчас отношение к ним настороженно-сдержанное, тоже стоит ждать изменения их статуса. Тем более власти, которые сейчас придерживаются запретительной политики в отношении криптовалют, понимают что она ведет к роста теневой экономики в данном вопросе, что является невыгодным и опасным для самого государства.

Кроме того, грамотное использование криптовалют позволяет по ряду вопросов обойти санкции, действующие в отношении России.

Поэтому несомненно со временем стоит ожидать легализации криптовалют в нашей стране», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что криптовалюты со временем неизбежно будут легализованы в России.

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