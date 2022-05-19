Бишкек, 19 мая, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Организаторов художественной выставки «Ilgeri jaz», проходившей на днях в столице Киргизии, подозревают в разжигании межнациональной розни, пишут киргизские СМИ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

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По имеющейся информации, один из посетителей галереи написал в правоохранительные органы заявление, в котором обвинил их в русофобии. Теперь расследованием произошедшего занимается прокуратура Бишкека.

Поводом для интереса со стороны надзорного органа послужила одна из представленных на выставке картин Postsoviet flag работы Анастасии Айгузиной , на которой изображены флаги государств постсоветского пространства, а поверх нанесена надпись «Not Russia» («Не Россия»).

Отметим, что основатель проекта Ilgeri Эрик Абдыкалыков в 2021 году стал одним из 11 победителей проводимого Кыргызпатентом конкурса «Стартап Кыргызстан — 2021» и вошел в список получателей грантов от государства «в размере до 500 тысяч сомов».

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