Москва, 19 мая, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Блогер Ида Галич рассказала о том, что недоброжелатели обнародовали её личный номер телефона. Она опубликовала пост на эту тему в своём телеграм-канале.

Цитата из шоу Иды Галич «Есть вопросики» Ида Галич

«Господи, какие же мерзкие чувства у меня вызывают причастные к этому дураки дурацкие», — призналась блогер. По словам Галич, её телефон сливают уже не в первый раз — ей снова пришлось менять номер и пароли во всех приложениях.

Ранее Ида Галич появилась на премьере сериала «Нулевой пациент» о вспышке ВИЧ в СССР. Мероприятие состоялось 16 мая 2022 года.