Страсбург, Франция, , 15:22 — REGNUM Временная отмена пошлин на импортируемые с Украины товары утверждена Европейским парламентом (ЕП). Об этом 19 мая говорится в пресс-релизе ЕП.

«Утвержденные по срочной процедуре решения предусматривают полную приостановку взимания сборов на импорт промышленных товаров, фруктов и овощей, антидемпинговых пошлин, защитных мер в отношении импорта стали сроком на один год», — указывается в нем.

Также в ЕП уточнили, что Евросоюз является главным торговым партнером Украины и, согласно данным на 2021 год, на страны сообщества приходится 40% украинской внешней торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские чиновники попытались продать около 1 тыс. бронежилетов на общую сумму 12 млн гривен.