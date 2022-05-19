Североморск, Мурманская область, 19 мая, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Экипаж многоцелевой атомной подводной лодки c крылатыми ракетами «Казань» (проекта 885М «Ясень-М») отработал погружение на максимальную глубину, которая по техническим характеристикам составляет 600 метров. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе Северного флота.

Иван Шилов ИА REGNUM Подлодка

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Отмечается, что все поставленные задачи были успешно выполнены. Погружение было проведено в глубоководных районах Баренцева моря на границе с Норвежским.

«Все системы и механизмы корабля работали в штатном режиме. Подводный крейсер подтвердил заложенные в него технические возможности», — подчеркнули в пресс-службе флота.

Как сообщало ИА REGNUM, директор завода «Севмаш» (Северодвинск) Михаил Будниченко сообщил, что многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Казань» («Ясень-М», проект 885-М) стала малошумной субмариной в Военно-морском флоте России. По его словам, на этой субмарине впервые были внедрены передовые информационные технологии в радиоэлектронном вооружении, которые позволили увеличить оперативность и качество ее боевого управления.

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Он добавил, что АПЛ «Казань» оснащена современным оборудованием, компьютерной техникой и обладает новыми характеристиками с точки зрения физических полей и манёвренности.