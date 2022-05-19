Грозный, 19 мая, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров 19 мая в телеграм-канале опубликовал видеозапись с бойцами спецназа «Ахмат».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

На кадрах — помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов с бойцами подразделения и их добычей. Кадыров написал, что у бандеровцев отбиты БМП, схрон стрелкового оружия, миномёт, ящики с боеприпасами, разовые гранатомёты европейского производства.

Уточняется, что оружие захвачено на одном из участков фронта в Луганской Народной Республике.