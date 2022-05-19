Джакарта, 19 мая, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Полиция Индонезии официально назвала подозреваемым водителя автобуса, попавшего в ДТП на трассе Сурабая-Моджокерто, сообщает CNN Indonesia.

Автобус. ДТП

«Сегодня, по результатам судебного разбирательства, статус водителя был повышен до подозреваемого», — говорится в заявлении полиции Индонезии.

Число погибших в результате ДТП увеличилось до 15 человек. Ещё десять пассажиров получили серьезные травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция в Индонезии расследует инцидент на маршруте Сурабая — Моджокерто, в результате которого погибли 15 человек.

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