Москва, 19 мая, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Совет при президенте России по кодификации не поддержал положения законопроекта о создании Социального фонда России на основе объединения Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в части определения правового статуса такого юридического лица. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Павел Крашенинников

Создать единый фонд Минтруд предлагает для оптимизации структур ПФР и ФСС, централизовать установление пенсий и других соцвыплат, осуществлять персонифицированный учет на федеральном уровне, оптимизировать процессы административно-хозяйственной деятельности, а также сократить существующие издержки.

Предлагаемая разработчиками законопроекта новая организационно-правовая форма по сути объединяет черты госкорпорации, госкомпании, публично-правовой компании, государственного учреждения. По мнению членов совета, аргументированное обоснование идеи создания новой организационно-правовой формы юрлица отсутствует.

«Неясно, какие конкретно проблемы и задачи предлагается решить, создав новую организационно-правовую форму некоммерческой организации, которые не могли бы быть решены в рамках уже действующих организационно-правовых форм», — пояснил Крашенинников.

Он обратил внимание на то, что поставленные разработчиками задачи вполне могут быть решены в рамках текущей организационно-правовой формы государственного учреждения, тем более, что ГК РФ допускает возможность отдельным законом определять особенности правового положения государственных и муниципальных учреждений отдельных типов (пункт 8 статьи 123.22 ГК РФ).