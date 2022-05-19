Донецк, , 15:20 — REGNUM Прокуратура Донецкой Народной Республики обработала на освобожденных от киевского режима территориях Донбасса более 600 заявлений потерпевших от действий украинских боевиков. Об этом 19 мая сообщила прокурор-криминалист следственного управления генеральной прокуратуры ДНР Екатерина Гущина.

Прокурор

«На данный момент обработано 646 заявлений потерпевших, данные лица признаны потерпевшими, их показания приобщены к уголовному делу. Работа с потерпевшими ведется, в том числе, и в пунктах временного размещения», — сказала она РИА Новости.

По ее словам, граждане предоставляют прокурорам и следователям фотодоказательства преступлений украинских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении украинских боевиков, причастных к гибели мирных жителей ДНР и ЛНР.

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