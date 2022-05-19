Донецк, 19 мая 2022, 15:20 — REGNUM Прокуратура Донецкой Народной Республики обработала на освобожденных от киевского режима территориях Донбасса более 600 заявлений потерпевших от действий украинских боевиков. Об этом 19 мая сообщила прокурор-криминалист следственного управления генеральной прокуратуры ДНР Екатерина Гущина.
По ее словам, граждане предоставляют прокурорам и следователям фотодоказательства преступлений украинских боевиков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении украинских боевиков, причастных к гибели мирных жителей ДНР и ЛНР.
Читайте также: СКР завел новые дела против украинских боевиков