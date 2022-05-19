Ереван, , 15:20 — REGNUM Баку пока не обосновал свои требования по поводу азербайджанских анклавов, расположенных на территории Армении. Об этом 19 мая заявил на брифинге секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

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«Азербайджан еще не представил правовых обоснований своих требований по этим анклавам, меж тем у армянской стороны есть обоснования по части анклавов, находящихся на территории Азербайджан», — сказал Григорян.

Он добавил, что в Ереване ожидают, что Баку предоставит обоснования, так как поднимает этот вопрос.

Напомним, делимитация армян-азербайджанской границы не проводилась. Лидеры государств в апреле договорились о создании соответствующей границы. Азербайджанская сторона требует для этого взаимного признания «территориальной целостности». В Ереване отмечают, что не видят «неприемлемых» предложений от Баку. Это вызвало протесты в Ереване, так как в оппозиции считают, что такой подход противоречит интересам армянского народа.

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